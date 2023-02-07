انت الان تتابع خبر مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروعي قانونين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الأجانب".
وأضاف البيان، أن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الامر رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط ".
وأضاف البيان، أن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الامر رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط ".