مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروعي قانونين

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الأجانب".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012