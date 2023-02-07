انت الان تتابع خبر ما سبب وفاة البلوغر الكويتية "غدير البرجس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت الراحلة غدير البرجس قد كشفت لمتابعيها في "سناب شات" عن دخولها المستشفى قبل عدة أيام بعد تدهور حالتها الصحية قائلة: "كان دي اليوم أطمنكم لكن اليوم وامس وايد صعبين، الماي وصل صدري داخل وصدري عالجلد ووجهي وكل مكان، صرت ما أقدر أتحرك نهائيا".

وشارك أحد المقربين من غدير عبر حسابها الخاص في إنستغرام قبل ساعات من وفاتها، منشورا طلب فيه الدعاء لها: "الأطباء يقولون عجزوا.. والشفاء عند رب الأطباء يا من بيده الأمر كله وإليه الرجعى أحيها، يا من أحييت العظام وهي رميم. لا تنسوها من خالص دعائكم، حالتها الصحية حرجة".

وفي شهر يناير الماضي، كانت الفاشنيستا الكويتية دانا الطويرش قد شاركت بحملة دعاء لشفاء غدير البرجس عبر حسابها في توتير، وقالت بمنشور آنذاك: "يارب شفاءك لمن يُعاني من الألم ولُطفك في تِلك الأجساد المُتعبة. اللهُم اشف كل مريض"، الأمر الذي يشير إلى أن حالة غدير الصحية بدأت في التدهور منذ بداية العام الجاري.

كما طالب آخرون بالتبرع لغدير البرجس بالدم في يناير الماضي بمنشور تداوله عدد من متابعي الفاشنيستا الكويتية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ما سبب وفاة غدير البرجس؟

لم تكشف حتى اللحظة تفاصيل المرض الذي أودى بحياة المصممة الكويتية غدير البرجس، على الرغم من أن عددا من متابعيها تبادلوا فيديو لها كانت قد كشفت خلاله عن معاناتها من البهاق، مؤكدة أنه مرض غير معد وغير مؤلم.

وقالت البرجس في مقابلة لها عبر برنامج “عالسيف”، إنها توجهت لأمريكا لتلقي العلاج لمدة عام تقريبا، ليس من مرض البهاق بل من أمراض أخرى في الجهاز الهضمي والقولون والكبد.

وأشارت غدير وقتها إلى أن عددا من أصدقائها تخلوا عنها خلال رحلة مرضها.

من هي غدير البرجس

تعتبر غدير البرجس من أهم البلوغر المهتمات في الموضة ومصممات الأزياء في الكويت ودول الخليج، وحظيت بشهرة واسعة بعد إطلاق علامتها التجارية "غدير البرجس فاشن لاونج".

ولغديرالبرجس عدد كبير من المتابعين في سناب شات وإنستغرام، حيث كانت تشاركهم صورا من يومياتها وتصاميمها، وكشفت لهم تفاصيل عن إصابتها بمرض البهاق.

