انت الان تتابع خبر نقابة الصحفيين العراقيين تعلن عن تضامنها مع الشعب السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، "نعلن عن تضامنا ووقوفنا مع الشعب السوري الشقيق والصحفيين السوريين جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا وراح ضحيته المئات من المواطنين الأبرياء إضافة الى الدمار الذي تعرضت له العديد من المباني".وأضافت، "نعزي الشعب السوري بضحايا الزلزال ونؤكد استعدادنا لتقديم اية مساعدات ممكنة للمتضررين جراء ذلك"، داعية "المنظمات والنقابات الصحفية العربية والدولية تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ شعب سوريا من الكارثة التي حلت به جراء الزلزال المدمر".