انت الان تتابع خبر تصرف غريب للطيور والحيوانات قبل وقوع الزلزال (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويظهر الفيديو الذي تم تصويره ليلا تغريد العصافير بطريقة غير طبيعية وتحليقهم بصفة عشوائية، رغم أن الوقت كان ليلا.

هذا ما بدت عليه الطيور قبيل زلزال تركيا، حيث تخلت عن هدوئها المعتاد في الليل، وبدا عليها اضطراب واضح في تصرفاتها كما لو كانت تخشى من حدوث شيء ما، كما وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.



وهناك كثير من الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط والأبقار والدجاج. والأرانب وبعض الحشرات والطيور، وكثير من الحيوانات البحرية. تملك القدرة على استشعار الزلازل قبل وقوعها، إلا أن ما يعتري هذه الحيوانات من اضطراب قبل وقوع الزلزال. يحدث معها أيضًا في الأوقات العادية، مما يجعل البحث غير منضبط وغير كاف لتثبيت وقت الزلزال وتحديد موقعه.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى في تركيا وسوريا.