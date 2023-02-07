انت الان تتابع خبر استقدام نائب حالي تلقى نصف مليون دولار لتعيين شخصين بمنصب مدير عام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الهيئة القضائيَّة قرَّرت استقدام نائبٍ حاليٍّ؛ على خلفيَّة تهمة أخذه مبلغ نصف مليون دولارٍ من أحد رجال الأعمال؛ مقابل تعيين اثنين من القريبين منه بمنصب مُدير عام في شركتين تابعتين لوزارة الصناعة والمعادن".وتابعت أنَّ "الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، إذ تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه".