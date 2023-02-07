انت الان تتابع خبر دعاء الزلزال.. يجتاح مواقع التواصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعد الزلازل من آيات الله العظيمة التي يرسلها إلى العباد تذكيرًا أو تخويفًا؛ ليتذكر الإنسان مدى ضعفه وعجزه فيلجأ إلى الدعاء والتضرع إلى الله، إذ ورد في كتاب الله العزيز: "وَمَا نُرْسِلُ بالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا".أدعية الزلزال:

الدعاء وقت الزلزال مستجاب

- "اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي".

- "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك".

- "اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن".

- "اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين".

- "اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا".

دعاء الزلازل قصير

- "اللهم اصرف عنا هذه الزلازل والبراكين، واجعلنا في عين رعايتك التي لا تنام".

- "اللهم إني أسألك العافيةَ في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".

دعاء الزلازل والهزات الارضية

- "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".

- "اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك".

- "اللهم إني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد".