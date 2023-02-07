انت الان تتابع خبر توفت قبل ان تراه.. أم سورية تلد طفلها بين أنقاض منزلها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كان الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، قد بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات، زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين، وقد بلغت حصيلة الضحايا في عموم سوريا نحو 783 قتيلاً و2284 مصاباً، وفي تركيا 1651 و8 آلاف مصاب.

مقطع الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وثق ولادة طفل سوري أثناء وقوع الزلزال، ثم وفاة أمه وعائلتها بالكامل في ريف حلب، بسبب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة.



في سياق متصل أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "UNOCHA"، الإثنين، جاهزية فرق الطوارئ التابعة له للانتشار في المناطق المتضررة من الزلزال بكل من تركيا وسوريا. وقال المكتب الأممي على تويتر: "شعرنا بالصدمة حيال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في ذروة شتاء قارس".

أضاف أن فرقه للطوارئ تعمل حالياً على تقييم الأضرار، والاستعداد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وبدوره، نقل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، "تضامن" المفوضية مع شعبي تركيا وسوريا. وقال في بيان، إن المفوضية "مستعدة للمساعدة في توفير الإغاثة العاجلة للناجين، من خلال فرقنا الميدانية حيثما أمكن ذلك".

حتى الان، عرضت الولايات المتحدة و13 دولة في الاتحاد الأوروبي إرسال فرق إنقاذ ومعدات لمساعدة تركيا بعد الزلزال. وشملت القائمة كلاً من بلغاريا، وكرواتيا، والتشيك، وفرنسا، واليونان، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، والمجر، وإيطاليا، وإسبانيا، ومالطا، وسلوفاكيا، وفقاً للمفوضية الأوروبية.