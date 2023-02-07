انت الان تتابع خبر بينها قلعتا حلب والمرقب.. قائمة بالمواقع الأثرية السورية المتضررة إثر الزلزال والان مع التفاصيل
وأضافت: "كما تضررت بعض القطع الأثرية داخل خزن العرض، وظهرت تصدعات وتشققات على واجهة المتحف الوطني في حلب".
وكانت مدينة حلب القديمة في شمال غرب سوريا، تعرضت لأضرار جسيمة في الحرب الأهلية المستمرة، ولكن بعد أعمال إعادة الإعمار أعيد افتتاحها في عام 2018. وتقول المديرية العامة للآثار والمتاحف إن القطع الأثرية داخل المتحف الوطني في حلب تضررت في زلزال، الاثنين.
وفي حلب أيضا، تعرض حي العقبة التاريخي المتاخم لسور المدينة الغربي لأضرار وانهيارات بالقرب من باب أنطاكية، وتعرض حي الجلوم التاريخي لأضرار إنشائية بالغة منها سقوط أسقف غمس وجدران وأجزاء من واجهات، بحسب مديرية الأثار والمتاحف السورية على فيسبوك.
وأفادت المديرية العامة للآثار والمتاحف بوقوع "أضرار لحقت بالمباني التاريخية والمساجد في محافظة حماة في غرب وسط سوريا، ومنها تشققات في الهيكل والجدران المنهارة في مسجد الإمام إسماعيل وقلعة شميميس".
كما لحقت أضرار بقلعة المرقب، وهي قلعة صليبية بالقرب من بانياس شمال غرب سوريا، بما في ذلك انهيار كتلة من أحد أبراجها الدائرية. وقالت المديرية العامة للآثار والمتاحف إن "الزلزال أدى أيضا إلى سقوط منحدر صخري في محيط قلعة قدوس وانهيار بعض المباني السكنية الواقعة في حرم القلعة".
وتقول المديرية العامة للآثار والمتاحف إنها لم تتلق "معلومات دقيقة" حول الأضرار التي لحقت بمدينة حمص. وأوضحت أن الخبراء يدرسون المدى الكامل للأضرار التي لحقت بالمواقع التاريخية والمباني والأحياء التاريخية المحيطة بها.
وواصلت حصيلة الضحايا في سوريا الارتفاع، إذ أعلن الدفاع المدني في مناطق المعارضة السورية شمالي البلاد، عن وفاة ما لا يقل عن 740 شخصاً في شمال غربي البلاد جراء الزلزال، فيما وصل عدد الجرحى لأكثر من 2100، حتى صباح اليوم الثلاثاء.