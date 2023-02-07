انت الان تتابع خبر المساعدات العراقية تصل الى سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر والان مع التفاصيل
وأضاف البيان، أن "فريق من متطوعي الهلال الاحمر العراقي يتكون من (150) مسعف وصل الى تركيا لمساندة فرق الهلال الاحمر التركي والجهود الاغاثية وجهود الاجلاء والانقاذ التي تقوم بها فرق من العاملين الانسانيين، ويرافق الفريق العراقي عدد من سيارات الاسعاف وعيادة طبية متنقلة ومواد طبية للاسعاف الاولي ".
وتابع: "نحضر الان لإرسال مواد اسعاف اولي ومواد اغاثية لمساعدة المتضررين في مواجهة درجات الحرارة المنخفضة وموجة البرد التي رافقت الزلزال ،وفي الوقت نفسه تحضر الجمعية لارسال فريق اغاثي اخر سيتلحق غدا بالفرق الاغاثية في تركيا وسوريا ".
وأشار البيان الى، ان "هذه المساعدات تتم بتعاون وثيق مع مؤسسات الدولة العراقية وبدعم مباشر من الحكومة العراقية وتسهيل من الجهات المعنية".