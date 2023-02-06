انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ائتلاف ادارة الدولة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "عقد الائتلاف اجتماعه الاعتيادي برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء ، لبحث اخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية".واضاف "واستضاف الائتلاف اللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون الانتخابات تمهيدا لاجراء الانتخابات المحلية".

وواوضح الائتلاف انه "بحث الائتلاف اهم التحديات التي يتوقعها المختصون واليات حلها"، واكد رئيس الحكومة الاستعداد الكامل لاجراء الانتخابات في بيئة امنية مناسبة".

