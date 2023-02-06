انت الان تتابع خبر إقليم كردستان يعطل الدوام الرسمي 3 أيام بسبب تداعيات الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان في بيان ورد لـ الخليج 365 إنه "حفاظا على حياة وسلامة المواطنين تقرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم مؤسسات اقليم كوردستان لمدة ثلاثة ايام".

واضافت: "العطلة تشمل ايام 7 و 8 و 9 من الشهر الجاري"، مشيرة الى ان "عملية توزيع الرواتب مستمرة".

