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نفط البصرة يفجر مفاجأة ويهزم الجوية في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446764-638113046515500488.png

2023-02-06 | 19:05

نفط البصرة يفجر مفاجأة ويهزم الجوية في ممتاز الكرة

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فجر نادي نفط البصرة، اليوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على نادي الجوية ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهد ملعب الشعب الدولي مجريات المباراة التي انتهت بفوز نفط البصرة بهدف دون رد سجله اللاعب علي خليل في الدقيقة 58 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز تصدر نادي الزوراء ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة ليحل الجوية بالمركز الثاني برصيد 28 نقطة فيما صعد نادي نفط البصرة الى المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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