انت الان تتابع خبر أردوغان يعلن الحداد العام لمدة 7 أيام عقب الزلزال الذي وقع في البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام تركية عن أردوغان اعلانه "تنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 شباط".

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.



كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

وفي وقت سابق اليوم، اعلن وزير الصحة التركي، عن "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1651 قتيلاً و 11119 مصاباً".

فيما اعلنت وزارة الصحة السورية، عن "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 570 قتيلاً و1403 مصابين".