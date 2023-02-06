انت الان تتابع خبر "الفارس الشهم/2".. الإمارات تبدأ عملية لدعم شعبي سوريا وتركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأنه "تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع بدء عملية " الفارس الشهم/2 " لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي".وأوضحت "وام" أن "هذه المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا".

وقد أقلعت أول طائرة مساعدات من العاصمة أبو ظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا وعلى متنها فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما يزيد عن 1500 شخصا، وأصيب 7634 آخرون".