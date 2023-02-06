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القبض على 58 مبتزاً في محافظات عدة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية ألقى القبض على (٥٨) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني كانوا يساومون ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "عمليات الإعتقال تمت وفقاً لمتابعة الشكاوى الواردة إلى الجهاز عبر الخط الساخن المجاني (131) والبريد الإلكتروني ([email protected]) فضلاً عن تفعيل الجهد الإستخباري وإستدراج المتهمين بكمائن محكمة".

وتابع، "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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