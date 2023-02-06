انت الان تتابع خبر تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية التركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:18:32 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة اورفة قرب مدينة غازي عنتاب جنوب غرب تركيا".

وأضاف البيان، أن "الهزة تم الشعور بها بقوة من قبل المواطنين في مدن اقليم كردستان والموصل وبعض المحافظات".



ودعت الهيأة المواطنين الكرام الى، "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".