انت الان تتابع خبر مصرع لاعب كرة قدم سوري وأبنه إثر الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخاض جوخدار البالغ 46 عاما تجربة احتراف ناجحة مع فريق الفيصلي الأردني وساهم في عدد من البطولات التي حققها مثل أندية الوحدات والجزيرة في الأردن

ويعد الجوخدار أحد لاعبي الفريق الذهبي لمنتخب شباب سوريا الذي حقق بطولة آسيا 1996 وكان أحد هدافي الكرة السورية آنذاك.



كما راح ضحية الزلزال في مدينة حلب لاعب نادي العروبة بكرة السلة آلبير تنكجيان ووالدته.