انت الان تتابع خبر السامرائي: جهود رئيس الحكومة باستقرار الدولار يؤكد قدرتها على تفكيك الأزمة المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إنه "بعزم العراقيين نعبر المصاعب، والجهد الذي بذله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهدف استقرار صرف الدولار يؤكد قدرته على المضي قدماً لتفكيك الأزمة المالية وقطع الطريق على المضاربين بأرزاق الشعب".وتابع، "على الجميع وعلى رأسهم القطاع المصرفي تحمّل مسؤولية دعم الحكومة في خطواتها الاخيرة".