انت الان تتابع خبر وزيرا الخارجية العراقي والروسي يجتمعان في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حسين عقد، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع نظيره وزير الخارجية الروسي، سيرفي لافروف".

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرفي لافروف، أمس الاحد، الى العاصمة بغداد.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "لافروف وصل في وقت متأخر من أمس الأحد، الى العاصمة بغداد".

وأضافت، ان "وزير الخارجية الروسي سيعقد اجتماعات عديدة مع الرئاسات الثلاث؛ لمناقشة ملفات عديدة ومنها أزمة الطاقة في العالم".