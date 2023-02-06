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وزيرا الخارجية العراقي والروسي يجتمعان في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حسين عقد، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع نظيره وزير الخارجية الروسي، سيرفي لافروف".

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرفي لافروف، أمس الاحد، الى العاصمة بغداد.


وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "لافروف وصل في وقت متأخر من أمس الأحد، الى العاصمة بغداد".

وأضافت، ان "وزير الخارجية الروسي سيعقد اجتماعات عديدة مع الرئاسات الثلاث؛ لمناقشة ملفات عديدة ومنها أزمة الطاقة في العالم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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