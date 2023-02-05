انت الان تتابع خبر شرطة أربيل توضح اسباب اعتقال البلوكر سلفانا دلشاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نشرت عدة قنوات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال صاحبة مركز تجميل للسيدات تدعى "سلفانا دلشاد شمعون" حيث لاقى تحليلات مختلفة جميعها بعيدة عن الحقيقة".



واضافت: "الحقيقة تتمثل بما يلي:

قدم مواطن يدعى (ر.د) شكوى قانونية ضد المتهمة (سلفانا دلشاد شمعون) بتهمة قيامها باستغلال مكانتها كسيدة أعمال لتهديده، وابتزازه بتلفيق اتهامات له واختلاق مشاكل لدى الأجهزة الأمنية إذا لم يُسلِّم لها مبلغاً مالياً، وأن المتهمة سلفانا قامت بهذا العمل بمساعدة متهم آخر يدعى (م.م)، لذا صدرت مذكرة إلقاء قبض بناء على أمر قضائي بحق كل من سلفانا وم.م، والتحقيقات مستمرة بغرض الوصول لحقيقة الأمر، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وفق القانون".