انت الان تتابع خبر الإطاحة بعنصر "داعشي" ومتهم ينشر العملات المزورة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بجهد استخباري امتاز بالسرعة والدقة، القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع الفرقة السابعة عشر القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية في ناحية اللطيفة، الصادرة بحقة مذكرة قبض وفق احكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق بابل، وقد تم تسليمة الى جهة الطلب أصوليًا"".واضافت: "على صعيدًا اخر وحسب توجيهات المراجع الأمنية بمتابعة وتجفيف جميع منابع غسيل الاموال وتزوير العملة، تمكنت مفارز المديرية وبالتعاون مع الفرقة الاولى - شرطة اتحادية من القاء القبض على احد المتهمين يقوم بتصريف عملات مزورة في الاسواق وسط العاصمة، وقد تم ضبط بحوزته مبالغ مالية مزورة فئتي (٢٥،٠٠٠-٥٠،٠٠٠) الف دينار، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالة الى التحقيق".