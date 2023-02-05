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انت الان تتابع خبر السيتي يفشل في استغلال تعثر ارسنال بهزيمته امام توتنهام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446664-638112223411094182.jpg
2023-02-05 | 20:29
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واجه فريق مانشستر سيتي هزيمة مؤثرة أمام مضيفه توتنهام (0-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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