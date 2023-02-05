انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الروسي يصل الى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة ، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب".وأضاف، أن "زيارة الوزير الروسي تأتي على رأس وفد رفيع يضم 25 جهة إعلامية وكبار الشركات في مجالي النفط والغاز".