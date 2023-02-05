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وزير الخارجية الروسي يصل الى بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة ، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب".

وأضاف، أن "زيارة الوزير الروسي تأتي على رأس وفد رفيع يضم 25 جهة إعلامية وكبار الشركات في مجالي النفط والغاز".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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