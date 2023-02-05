هاري كين يحطم الأرقام التاريخية مع توتنهام

وتقدم كين لتوتنهام بالهدف الأول في شباك مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على ملعب السبيرز، ضمن مباريات الجولة 22 للبريميرليج.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فقد أصبح كين، الهداف التاريخي لتوتنهام عبر جميع المسابقات، برصيد 267 هدفًا.



وكسر كين، رقم جيمي جريفز، الذي سجل 266 هدفًا، بينما يأتي في المركز الثالث اللاعب بوبي سميث (208 هدف)، ومن بعده مارتن شيفرز (174 هدفًا)، وكليف جونز (159 هدفًا).

أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن كين باث ثالث لاعب يسجل 200 هدف في الدوري الإنجليزي، بعد آلان شيرر (260) وواين روني (208).

وسجل كين هدفه رقم 200 في مباراته 304، أقل من من شيرر (306) وروني (462).

وأصبح كين ثاني أفضل هداف من بين هدافي الفرق الستة الكبار في البريميرليج، برصيد 267 هدفًا.

ولا يتفوق على كين سوى، إيان راش نجم ليفربول (346 هدف)، بينما يأتي سيرجيو أجويرو ثالثًا (مانشستر سيتي - 260 هدف)، وواين روني رابعًا (مانشستر يونايتد - 253 هدف)، وتييري هنري خامسًا (آرسنال - 228 هدف)، وفرانك لامبارد سادسًا (تشيلسي - 211 هدف).