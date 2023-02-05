العراق وعمان يناقشان التطورات الاقليمية والدولية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السفارة العراقية لدى مسقط في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "العامري التقى اليوم وزير المكتب السلطاني الفريق اول سلطان بن محمد النعماني، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة".وناقش اللقاء "التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء تقارب الرؤى بين البلدين الشقيقين".