انت الان تتابع خبر الشركة الامنية تعمل رغم فسخ التعاقد.. تظاهرات ضد "بزنس انتل" في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، أن الموظفين طالبوا شركة "بزنس انتل" بصرف مستحقاتهم الشهرية (رواتبهم).

ولا تزال شركة بزنس انتل تعمل في مطار بغداد، رغم القرار الحكومي بفسخ التعاقد معها.

وفي الأسبوع الأول من كانون الثاني الماضي، أعلنت سلطة الطيران المدني، مصادقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع شركة (Bizins lntel) الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي.



لكن بحسب المصدر، فإنه "على الرغم من إلغاء العقد مع الشركة المذكورة وبكتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بخصوص ذلك ووصول الكتاب لمكتب مدير عام سلطة الطيران المدني بالوكالة عماد الاسدي لكن المدير العام لم يعمم الامر على الاقسام في السلطة لتنفيذ الامر بإلغاء العقد ومحاسبة المقصرين واكتفى بإرسال كتاب الى الشركات الأمنية بالسؤال عن اسماء الشركات التي تختص بأمن الطيران وهذا ليس من اختصاص وزارة الداخلية / مديرية الشركات الامنية اطلاقاً".

وأضاف، أن "أي خرق يحصل سوف يكون من مسؤولية المدير العام الحالي حصراً".