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المالية تعلن استحداث 5621 درجة وظيفية في عدة وزارات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "استحدثت 5621 درجة وظيفية لتثبيت العقود في وزارات عديدة".

وأضافت، ان "الدرجات سوف توزع بشكل الاتي: ـ
• وزارة الزراعة مركز الوزارة 132
• محافظة ميسان / مديرية الزراعة 80

• وزارة الصناعة / الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي 68
• وزارة النفط / شركة المشاريع النفطية 926
• المؤسسات البلدية لمحافظة بابل 2117
• وزارة الزراعة / دائرة البيطرة 148
• مجلس النواب 38
• وزارة الزراعة / دائرة الغابات والتصحر 437
• عقود مجلس محافظة كربلاء المقدسة 71
• عقود جامعة الفرات الأوسط التقنية 706
• وزارة الثقافة / مركز الوزارة 273
• مركز وزارة الاعمار والإسكان 2
• وزارة الصناعة / الشركة العامة للصناعات الإنشائية / 40
• محافظة المثنى / مديرية الزراعة 19
• ديوان الوقف الشيعي / الدائرة الإدارية 89
• محافظة صلاح الدين / مديرية الزراعة 445
• محافظة المثنى / مجلس المحافظة 30
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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