انت الان تتابع خبر إيران: سياسة أمريكا بفرض عقوبات على الدول مصيرها الفشل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدلى عبد اللهيان بهذه التصريحات في وقت مبكر، من اليوم الأحد، في لقاء في هافانا مع نظيره الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وناقش كبار الدبلوماسيين خلال لقائهما آخر التطورات في العلاقات الثنائية، بين إيران وكوبا.



ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات بين طهران وهافانا بأنها "قوية وتاريخية"، وقال إن البلدين لديهما هدف مشترك في السياسة الخارجية، وهو الحفاظ على الاستقلال ومحاربة الأحادية في العالم.

كما أدان التدخل الأمريكي في كوبا خلال الاضطرابات التي وقعت في البلاد بشهر يوليو/ تموز 2022، مضيفا أن "أمريكا وبعض الحكومات الغربية لديها سياسة متزامنة لفرض عقوبات على الدول، والتدخل في شؤونها، من خلال التسبب في الاضطرابات وأعمال الشغب".

من جانبه، قال وزير الخارجية الكوبي لنظيره الإيراني خلال اللقاء، إن هافانا تعطي الأولوية دائما لتعزيز العلاقات مع إيران.

وقال باريلا إن "كوبا ستواصل دعم حقوق جميع الدول في امتلاك برنامج طاقة نووية سلمي".

من ناحية أخرى، عقد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أيضا اجتماعا في هافانا مع نائب رئيس الوزراء الكوبي، ريكاردو كابريساس رويز، في وقت مبكر من اليوم الأحد، لمناقشة القضايا الدولية والإقليمية معه.

