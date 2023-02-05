انت الان تتابع خبر الخزعلي: الخطوات الحكومية أثمرت عن انفراج واضح بأزمة الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزعلي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "نحيي الإجراءات القانونية والخطوات التنظيمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الإدارة الجديدة للبنك المركزي، والتي انتجت موقفاً عراقياً رسميا موحدا ومتوافقاً مع متطلبات المرحلة الحالية".وأضاف، أن "تلك الخطوات أثمرت عن انفراج واضح في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وتسببه بغلاء معيشي عانى منه العراقيون خلال الفترة الماضية".

وأشار الخزعلي الى، أن "الوفرة المالية والخطوات الحكومية البناءة على الصُعد الاقتصادية والتجارية سيكون لها أثر واضح على أبناء شعبنا العراقي العزيز".

وتابع، "سيستعيد الدينار العراقي قيمته الطبيعية خلال الفترة القادمة بعون لله وتكاتف العراقيين الشرفاء مع حكومتهم الوطنية".

