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بظروف غامضة.. اختطاف عالم في شؤون المياه جنوب بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "في ظروف غامضة تم اختطاف، العالم في شؤون المياه والاهوار جاسم محمد دويج الاسدي قرب منطقة اللطيفية جنوب بغداد".

واضاف ان " شقيق المخطوف تقدم بشكوى لدة القوات الامنية"، مبينا انه "تم اخذه من قبل مجموعة مسلحة واقتياده الى جهة مجهولة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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