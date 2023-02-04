انت الان تتابع خبر بظروف غامضة.. اختطاف عالم في شؤون المياه جنوب بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "في ظروف غامضة تم اختطاف، العالم في شؤون المياه والاهوار جاسم محمد دويج الاسدي قرب منطقة اللطيفية جنوب بغداد".

واضاف ان " شقيق المخطوف تقدم بشكوى لدة القوات الامنية"، مبينا انه "تم اخذه من قبل مجموعة مسلحة واقتياده الى جهة مجهولة".

