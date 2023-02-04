انت الان تتابع خبر بغداد وأبو ظبي تبحثان توقيع اتفاقيات في شتى المجالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان ورد لـ الخليج 365، أن شواني "استقبل وزير العدل في دولة الامارات العربية المتحدة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، في بغداد؛ لبحث عدداً من القضايا التي تخص تطوير العلاقات في شتى المجالات".



وعلى صعيد متصل، حضر شواني، الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوزير العدل الاماراتي، حيث تسلّم رئيس الوزراء رسالة خطية من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة الامارات للتباحث في تعزيز العلاقات الثنائية".