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بغداد وأبو ظبي تبحثان توقيع اتفاقيات في شتى المجالات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان ورد لـ الخليج 365، أن شواني "استقبل وزير العدل في دولة الامارات العربية المتحدة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، في بغداد؛ لبحث عدداً من القضايا التي تخص تطوير العلاقات في شتى المجالات".

وعلى صعيد متصل، حضر شواني، الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوزير العدل الاماراتي، حيث تسلّم رئيس الوزراء رسالة خطية من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة الامارات للتباحث في تعزيز العلاقات الثنائية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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