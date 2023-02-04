انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى الدليمي بشأن عدم قانونية استقالته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة للمحكمة الاتحادية ووردت لـ الخليج 365، أنه "تقرر رد دعوى النائب السابق ليث الدليمي بشأن عدم قانونية استقالته".

وبحسب الوثيقة، ان "رد الدعوى ليس للمضمون، بل لطلبه ان يكون الامر ولائي (مسبق لحين اكتمال القرار)"، مبينة أن "المحكمة لا ترى ضرورة للاستعجال".



وأدناه الوثيقة: ـ