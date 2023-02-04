انت الان تتابع خبر محكمة أمريكية تصدر قراراً بشأن إيلون ماسك بعد اتهامه بالاحتيال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحاول ماسك أن يقنع المحكمة بأن التغريدات الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج الشركة من البورصة، لم تكن مضللة أو احتيالية، على عكس اتهامات المستثمرين الذين يقولون إنهم خسروا ملايين الدولارات بسببها.

وبعد ما يقرب من ساعتين من المداولات، وجدت الهيئة المكونة من 9 أشخاص أن المستثمرين الذين رفعوا القضية فشلوا في إثبات ادعاءاتهم ضد ماسك أو شركة السيارات الكهربائية التي يديرها.

وكان من الممكن أن يدفع مالك "تسلا" و"تويتر"، مليارات الدولارات في شكل تعويضات لحاملي أسهم الشركة العملاقة للسيارات الكهربائية، إذا رأت هيئة المحلفين في المحكمة التي نظرت القضية في سان فرانسيسكو أنه مسؤول عن التضليل المزعوم من قبل المستثمرين.