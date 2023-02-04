انت الان تتابع خبر العراق خارج القائمة.. لائحة بالدول الأكثر ديمقراطية في العالم لعام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ما هي الديمقراطية، وما هو مؤشر الديمقراطية العالمي؟

وقلب أن نسرد لكم الدول العشرة الأكثر ديمقراطية في العالم لعام 2023، ونحدثكم عن الدول الأقل ديمقراطية في المقابل، فلنتفق أولاً على تعريف الديمقراطية، ولنتحدث قليلاً عن مؤشر الديمقراطية العالمي.

الديمقراطية، بأبسط تعريف لها، هي شكل من أشكال الحكم حيث يقوم المواطنون إما بوضع القوانين التي سيعيشون في ظلها أو ينتخبون ممثلين ليكونوا وكلاء لهم في عملية اتخاذ القرار. فإذا كان المواطنون هم من يضعون القوانين ويمتلكون القدرة على صنع القرار بأنفسهم، عندها تسمى الديمقراطية بـ"الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية أو الديمقراطية الحقيقية)، وعندما يختارون ممثلين لهم، عندها يشار إلى هذا النوع من الديمقراطية بـ"الديمقراطية التمثيلية" . لكن ما هي الخصائص الرئيسية التي تتمتع بها الدول الديمقراطية؟



*نظام سياسي متعدد الأحزاب وبيئة تنافسية

*انتخابات حرة ونزيهة

*دولة شفافة ومنفتحة تحترم القوانين

*دولة ملتزمة بالتداول السلمي للسلطة

*وسائل إعلام مستقلة لا تخضع لسيطرة الحكومة

*الحفاظ على الحريات المدنية والسياسية لكل مواطن بغض النظر عن كونه من الأكثرية أو الأقلية

ما هو مؤشر الديمقراطية العالمي؟

تجمع وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) بيانات بشكل سنوي، لتحديد مستويات الديمقراطية حول العالم، فيما يسمى "مؤشر الديمقراطية العالمي". حيث يعتمد هذا المؤشر على مقياس من 0 إلى 10 لقياس المؤشرات التالية في جميع دول العالم سنوياً: تجمع وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) بيانات بشكل سنوي، لتحديد مستويات الديمقراطية حول العالم، فيما يسمى "مؤشر الديمقراطية العالمي". حيث يعتمد هذا المؤشر على مقياس من 0 إلى 10 لقياس المؤشرات التالية في جميع دول العالم سنوياً: *الحريات المدنية

*العملية الانتخابية والتعددية

*عمل الحكومة

*الثقافة السياسية

*المشاركة السياسية وبأخذ هذه الفئات الخمس بعين الاعتبار يقسم المؤشر دول العالم إلى:



دول تتمتع بالديمقراطيات الكاملة (8 إلى 10): حيث تتميز هذه الدول بوجود:

*انتخابات حرة ونزيهة

*الحقوق السياسية والحريات المدنية

*ثقافة سياسية قوية

*حكومة تعمل بشكل فعال لمصلحة المواطنين

*وجود وسائل الإعلام المتنوعة والمستقلة

*قضاء مستقل

*ديمقراطية مزدهرة باستمرار

2. الديمقراطيات المعيبة: (6 إلى 8): الدول التي تصنف تحت هذه الفئة يلاحظ فيها وجود:



*انتخابات حرة ونزيهة

*الحقوق السياسية والحريات المدنية

*الحكم غير الكافي أو غير الفعال

*ثقافة سياسية متخلفة

*ضعف المشاركة السياسية

3. دول الأنظمة الهجينة: (4 إلى 6): وهي دول يلاحظ فيها وجود:



*مخالفات في الانتخابات

*ضغوط الحكومة على المعارضة

*ثقافة سياسية ضعيفة

*حكومة غير فعالة

*ضعف سيادة القانون

*مجتمع مدني ضعيف

*الضغط على الصحافة

*السلطة القضائية غير المستقلة

4. الأنظمة الاستبدادية (0-4): وهي أنظمة يلاحظ فيها:



*عدم وجود انتخابات حرة ونزيهة

*غياب التعددية السياسية للدولة

*إساءة استخدام الحريات المدنية

*وسائل الإعلام الخاضعة للرقابة أو المملوكة للدولة

*السلطة القضائية غير المستقلة

*الرقابة على المواطنين

*انعدام حرية التعبير

الدول الأكثر ديمقراطية وفقاً للمؤشر

وفقًا للمؤشر، فإن الدول الأكثر ديمقراطية في العالم هي على التوالي النرويج ونيوزيلندا وفنلندا والسويد وأيسلندا والدنمارك وإيرلندا وتايوان وأستراليا وسويسرا. حيث تحتل كل من أستراليا وسويسرا المرتبة التاسعة، بينما تحتل هولندا عمليًا المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية.

وبحسب المؤشر، فأن العراق خارج قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم لعام 2023 كما موضح اعلاه.

ماذا عن الولايات المتحدة؟

ترتبط الولايات المتحدة في أذهان الكثيرين بالديمقراطية، مع ذلك، فإنها ليست موجودة في قائمة الدول العشرة الأكثر ديمقراطية في العالم، ومن الجدير بالذكر أن الديمقراطية في الولايات المتحدة هي ديمقراطية تمثيلية، بمعنى أن مواطنيها لا يشتركون بشكل مباشر في عملية صنع القرار إنما ينتخبون مسؤولين حكوميين لتمثيلهم.

10 من أقل البلدان ديمقراطية في العالم

أما الدول التي تعتبر الأسوأ فيما يتعلق بالديمقراطية فهي:

10- غينيا الاستوائية

9. لاوس (الواقعة في شبه جزيرة الهند الصينية)

8. تشاد



7- تركمانستان

6. سوريا

5- جمهورية أفريقيا الوسطى

4. جمهورية الكونغو الديمقراطية

3. كوريا الشمالية

2- ميانمار

1. أفغانستان

