انت الان تتابع خبر تغني وسط الثلوج.. إليسا في أول ظهور بعد خضوعها لجراحة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت إليسا مقطع فيديو لها وهي تركض وسط الثلوج في لبنان مع كلبها على أنغام أغنيتها "هنغني كمان وكمان".

وعلقت: "سنستمر في الابتسام والاستمتاع بكل ما تقدمه لنا الحياة، في بلدي الجميل".



وكانت إليسا قد كشفت عن تفاصيل خضوعها لعملية جراحية في اليد.

وحاولت إليسا طمأنة محبيها، مؤكدة أن العملية ليست خطيرة.

وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع "تويتر": "أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في يدي، لا داعي للقلق، أحبكم وشكرا على السؤال".

كانت إليسا ظهرت على مدار الأشهر القليلة الماضية وهي برباط حول يدها اليمنى، وعند السؤال حول السبب، أكدت أنها جُرحت فيه.

على الصعيد الفني، طرحت إليسا أولى أغنياتها في عام 2023 بعنوان "ما تندم على شي" على قناتها الرسمية في "يوتيوب".