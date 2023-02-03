انت الان تتابع خبر أكثر من ملياري دولار.. حزمة أمريكية جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال "البنتاغون" أن "الحزمة تتكون من مساعدات عاجلة بقيمة 425 مليون دولار تقدم من الاحتياطيات الأمريكية بموجب صلاحيات الرئيس لتخصيص الأرصدة دون موافقة الكونغرس، وكذلك 1.75 مليار دولار لصناعة أسلحة جديدة".



وأشار البنتاغون إلى أن "الحجم الإجمالي من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 شباط 2022، وصل بالتالي إلى 29.3 مليار دولار".