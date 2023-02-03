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أكثر من ملياري دولار.. حزمة أمريكية جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال "البنتاغون" أن "الحزمة تتكون من مساعدات عاجلة بقيمة 425 مليون دولار تقدم من الاحتياطيات الأمريكية بموجب صلاحيات الرئيس لتخصيص الأرصدة دون موافقة الكونغرس، وكذلك 1.75 مليار دولار لصناعة أسلحة جديدة".

وأشار البنتاغون إلى أن "الحجم الإجمالي من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 شباط 2022، وصل بالتالي إلى 29.3 مليار دولار".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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