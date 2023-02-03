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البنك المركزي العراقي يختتم اجتماعاته مع الخزانة الأمريكية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاجتماعات بحثت آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك".

واضاف ان "وزارة الخزانة الأمريكية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة إلى تعزيز ما تم بحثه بين السوداني وبايدن".


واشار الى ان "وزارة الخزانة الأمريكية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة".

وتابع انه "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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