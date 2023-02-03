انت الان تتابع خبر البنك المركزي العراقي يختتم اجتماعاته مع الخزانة الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاجتماعات بحثت آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك".

واضاف ان "وزارة الخزانة الأمريكية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة إلى تعزيز ما تم بحثه بين السوداني وبايدن".



واشار الى ان "وزارة الخزانة الأمريكية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة".

وتابع انه "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري".

