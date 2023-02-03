انت الان تتابع خبر السوداني وبن زايد يتباحثان في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".وجدّد محمد بن زايد، "دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة الإمارات العربية، من أجل المزيد من التعاون الثنائي، مؤكداً الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها".

وشكر السوداني "هذه الدعوة، مشيراً إلى حرص العراق على إقامة شراكات بنّاءة مع الأشقّاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة، ووعد سيادته بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".