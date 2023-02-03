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السوداني وبن زايد يتباحثان في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وجدّد محمد بن زايد، "دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة الإمارات العربية، من أجل المزيد من التعاون الثنائي، مؤكداً الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها".

وشكر السوداني "هذه الدعوة، مشيراً إلى حرص العراق على إقامة شراكات بنّاءة مع الأشقّاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة، ووعد سيادته بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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