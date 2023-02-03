انت الان تتابع خبر الصين تعرب عن اسفها لأمريكا بشأن المنطاد: خرج عن مساره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت الصين رسميا طبيعة مهمة المنطاد الذي شوهد في الأجواء الأميركية وأثار القلق بعد أن حلق على علو كبير.

وقالت الصين أن "المنطاد الذي شوهد فوق المجال الجوي الأميركي هو "منطاد مدني" يستخدم في "أبحاث الطقس".



وأبدت الصين "أسفها للحادثة، مشيرة إلى أن "المنطاد خرج عن مساره".