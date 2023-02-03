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انتقد أوضاع الطارمية.. لاصقة تستهدف منتسباً شمالي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر، لـ الخليج 365، أن "عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل عجلة يستقلها منتسب في فوج الطارمية التابعة للحشد العشائري، انفجرت ما أدى إلى إصابة المنتسب وبتر كف قدمه".

وبين، أن "الضحية بالإضافة إلى عمله كمنتسب، لديه أيضاً صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ينتقد فيها الأوضاع الخدمية في الطارمية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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