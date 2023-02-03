"احذروا ثورة الجياع".. تظاهرات في كربلاء والنجف ضد ارتفاع الدولار (صور)

وقال مراسل السومرية في كربلاء، إن "العشرات من المواطنين توجهوا من جسر الضريبة إلى مجلس النواب فرع كربلاء؛ للمطالبة بتخفيض سعر الدولار".

من جهته، أفاد مراسل السومرية في النجف، بتجمع عشرات المواطنين تحت مجسرات ثورة العشرين احتجاجاً على ارتفاع صرف الدولار.

وبحسب مراسلنا، سيتوجه المتظاهرون إلى مجلس النواب فرع النجف للتباحث في هذه الأزمة وإيجاد حلول لها أو الاعتصام في بغداد.