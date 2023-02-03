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إيران تصدر مرسوماً بشأن إدخال العملات الأجنبية إلى بلادها

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية: "ذكر رئيس مصلحة الضرائب الحكومية الإيرانية أن استيراد العملة (سواء كان نقدا أو بالتحويل) معفى من دفع الضرائب، ويجب التصريح عن الأموال التي يتم إدخالها في نقاط الكمارك عند الدخول، يمكن لأي فرد أو كيان قانوني إدخال أي مبلغ من العملة إلى البلاد".

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن القرار سار حتى 20 تشرين الثاني 2023.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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