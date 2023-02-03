بالفيديو.. تأثر ميسي بعد مشاهدته قميص الأرجنتين الجديد: "3 نجمات"

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، أمس الخميس، إضافة إلى صور من مقابلة أجراها صحفيوها مع ميسي في باريس، وتظهر تفاعله وهو يرى نسخة من قميص بلاده مزين بالنجمات الثلاث، ويتحدث خلاله عن شعوره بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن رد فعل ميسي جاء عقب رؤيته القميص بالنجمات الثلاث لأول مرة خلال المقابلة. وأظهر الفيديو سعادة ميسي الكبيرة وتأثره عندما شاهد القميص، ورفعه أمام الكاميرا محتفيا بإضافة النجمة الثالثة لقميص الأرجنتين.

وفي مقطع طريف آخر من المقابلة، أظهر رد فعل قائد الأرجنتين على بعض المشاهد التي حاول فيها الأرجنتينيون إحياء احتفال ميسي بكأس العالم والاحتفال بالطريقة ذاتها التي حمل بها الكأس لحظة التتويج.