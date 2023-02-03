انت الان تتابع خبر إيضاح مفصّل لطقس الأيام الأربعة المقبلة وكمية الأمطار المتساقطة خلال يوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي، وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات أمطار متوسطة الشدة بعد الظهر كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، بينما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة، كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن خاصة في أقسامها الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، بينما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع أمطار متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق ".

ولفت الى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".