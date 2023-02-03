انت الان تتابع خبر فستان ذهب بسعر خيالي يثير الجدل في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت الشركة في إعلان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "فستان من الذهب، الوزن 9 كيلو، السعر 15.7 مليون جنيه، متاح التوصيل مجانا، وخصم 10% للعميل الأول".

وتسبب الإعلان بحالة كبيرة من والغضب والاستنكار، حيث اعتبره نشطاء بمثابة استفزاز لمشاعر المواطن، في ظل ما يعانيه من ارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مصر.

على إثر ذلك، علقت الشركة على المنشور الخاص بها قائلة: "لما تهزر وتقلب جد بس ده مايمنعش إن الفستان تحفة ويجنن"، لتنفي بذلك وجود الفستان، مشيرة إلى أن الإعلان مجرد دعابة للشركة لجذب المزيد من المتابعين.