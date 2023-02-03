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أسعار النفط تعاود الارتفاع عالمياً

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بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، بما يعادل 0.2%، إلى 82.33 دولاراً للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.2%، إلى 76.06 دولاراً للبرميل.

ومنذ بداية الأسبوع، انخفض خام برنت 4.8%، بعد خسارة بلغت 1.1% في الأسبوع السابق، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.5% بعد هبوطه 2% في الأسبوع السابق.


وعزز احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين بعد تخفيف قيود "كوفيد-19"، سوق النفط منذ بداية العام، إلى جانب ضعف الدولار الذي يجعل النفط أرخص لأولئك الذين يحوزون عملات أخرى.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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