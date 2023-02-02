انت الان تتابع خبر العضاض: حل مجالس المحافظات كان بمؤامرة وقانونها لن يقر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العضاض في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "الاحداث التي رافقت حل مجالس المحافظات منذ 2019 والغائه من قبل مجلس النواب الذي اعترضت عليه المحكمة الاتحادية والتي أصرت على دستوريته ما سبب حل المجالس"، مؤكدا ان "تقرير مفوضية حقوق الانسان الذي صدر بعد التظاهرات لم يتضمن طلب المتظاهرين بحل المجالس".وأضاف: "محافظة بغداد لم يكن هناك طلب لحل مجلسها على عكس المحافظات الأخرى التي كانت هناك مطالبات بحل مجالسها والبرلمان هو من حل المجلس وأعطى لنفسه حق مراقبة المحافظات والمحافظين مع العلم ان اكثر من 30% من النواب كانوا أعضاء مجالس محافظات ومحافظين وأعضاء مجالس محلية وهناك مؤامرة من مجلس النواب لحل المجالس وأؤكد ان الجماهير لم تطالب بحل المجالس والدليل لم يتغير شيء منذ حل المجالس".

وأشار العضاض الى ان "هناك أكثر من جهة رقابية في البلاد من ديوان الرقابة المالية وهيئة والنزاهة والبرلمان ولكنها لا تمتلك معايير ثابتة لمراقبة عمل مجالس المحافظات"، موضحا ان "الأولى ان يكون التقييم من قبل الوزارات وليس من قبل مجلس النواب".

وشدد على ان "قانون مجالس المحافظات لن يقر من قبل البرلمان، فكيف لمن حل المجالس ان يعد قانون لإعادته واتوقع انه سيتم عرقلة إقرار القانون وتأخيره لان نتائج الانتخابات لن ترضي بعض الجهات"، لافتا الى انه "يجب ان يكون عضو مجالس المحافظات حاصل على الأقل على شهادة البكالوريوس وان يكون من مواليد المحافظة".