انت الان تتابع خبر نائب يكشف موعد مناقشة مشروع قانون مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفواز في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "تم الاتفاق ضمن البرنامج الحكومي لحكومة السوداني على اجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، وبعد الاجتماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي اكدت القدرة الفنية واللوجستية لأجراء انتخابات مجالس المحافظات، ولكنها بانتظار إقرار القانون نهاية الشهر الثالث لإكمال إجراءات الانتخابات".وأضاف: "اللجنة القانونية النيابية بانتظار مشروع قانون مجالس المحافظات خلال الأيام القادمة لمناقشته وعرضه على مجلس النواب"، مؤكدا انه "لحد الان لم يرسل القانون ولم يتم الاتفاق السياسي على النظام الانتخابي في انتخابات مجالس المحافظات".

وأشار الفواز الى ان "مجالس المحافظات دستورية ويجب اعادتها"، مبينا انه "بالنسبة للخدمات التي تقدمها المجالس فارجاع المجالس يجب ان يصب في المصلحة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين وهي مشروع خدمة وليس محاصصة سياسية".