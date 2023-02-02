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نائب يكشف موعد مناقشة مشروع قانون مجالس المحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الفواز في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "تم الاتفاق ضمن البرنامج الحكومي لحكومة السوداني على اجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، وبعد الاجتماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي اكدت القدرة الفنية واللوجستية لأجراء انتخابات مجالس المحافظات، ولكنها بانتظار إقرار القانون نهاية الشهر الثالث لإكمال إجراءات الانتخابات".

وأضاف: "اللجنة القانونية النيابية بانتظار مشروع قانون مجالس المحافظات خلال الأيام القادمة لمناقشته وعرضه على مجلس النواب"، مؤكدا انه "لحد الان لم يرسل القانون ولم يتم الاتفاق السياسي على النظام الانتخابي في انتخابات مجالس المحافظات".

وأشار الفواز الى ان "مجالس المحافظات دستورية ويجب اعادتها"، مبينا انه "بالنسبة للخدمات التي تقدمها المجالس فارجاع المجالس يجب ان يصب في المصلحة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين وهي مشروع خدمة وليس محاصصة سياسية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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