انت الان تتابع خبر البدراني: اكتشاف اثار تحت جامع النوري والمنارة الحدباء ستعود كما كانت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البدراني في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "لدينا شراكة مع منظمة اليونسكو التي تعتني بالتربية والتراث على إعادة المواقع الثرية في محافظة نينوى"، مبينا ان المنظمة ساعدت في بناء الجامع الكبير والمئذنة الحدباء وحوش الكنائس بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة".وأوضح انه "تم اكتشاف اثار تحت ارضية جامع النوري وهي اثار مهمة وسيتم بعد بناء الجامع تغطية الأرضية بالزجاج لرؤية الاثار تحته، كما سيتم إعادة المئذنة الحدباء كما كانت وبنفس الطابوق الذي بنيت فيه، بأشراف خبراء مختصين كبار".

وأشار وزير الثقافة الى انه "لا يمكن حصر الاثار واعدادها في العراق لأنه في أي مكان منه توجد اثار"، لافتا الى انه "يتم مراقبة أي عملية تهريب للآثار لأنها مسألة سيادية والقانون يحاسب عليها لان لها قدسية كبيرة لأنها ذاكرة البلد التي تعبر عن ارثه، واي مكان يتم اكتشافه يتم نشره في جريدة الوقائع العراقية ولكثرة المواقع ليس لدينا القدرة على توفير الحمايات لها"، موضحا انه "تم اكتشاف قصور واثار كبيرة تمنعنا حتى من انشاء الطرق في بعض المواقع".

وبين ان "هناك خمس حملات تنقيبية في نينوى وخصوصا موقع جامع النبي يونس وتم اكتشاف قصر كبير تحت التلة والبعثة الألمانية هي من تنقب في هذا الموقع وهو ما يؤخر سرعة انجاز إعادة البناء بسبب الاثار الكثيرة التي تتم اكتشافها في هذه المواقع التي ستبقى شاهدا على ارث العراق التاريخي الكبير".