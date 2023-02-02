انت الان تتابع خبر القبض على متهم بحوزته كمية من الكريستال في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " سيطرة النسيج في الديوانية وحسب التوجيهات المستمرة والصادرة من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي تمكنت من القبض على أحد المتهمين بعد أن وجد بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة وأدوات للتعاطي أثناء تفتيشه من قبل أفراد السيطرة".واضافت انه "تم إرساله إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للتحقيق معه واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".